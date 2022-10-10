Van haberi | Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner'den esnafa ziyaret - Son Dakika
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Van haberi | Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner'den esnafa ziyaret

10.10.2022 13:08
Van haberi | Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner'den esnafa ziyaret

Van haberine göre Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı Faruk Biner, seçim çalışmaları çerçevesinde esnafı ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı Faruk Biner, seçim çalışmaları çerçevesinde esnafı ziyaret etti.

Van'da 22 Ekim'de yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi için aday olan Faruk Biner, seçim çalışmaları çerçevesinde esnafı ziyaret etti. Beşyol Meydanı'ndan Van AVM'ye kadar Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Biner, kendilerinden destek istedi. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Biner, kendilerine bol kazanç diledi. Esnaf ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Biner, seçime 12 gün gibi kısa bir sürenin kaldığını hatırlatarak, bu çerçevede çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Seçim çalışmaları çerçevesinde kentteki esnafı ziyaret ettiklerini belirten Biner, "Amacımız daha önce gittiğimiz gibi, kendimizi ifade ettiğimiz gibi değil de ulaşabildiğimiz kadar esnafa uğrayıp, hem kendimizi hatırlatmak hem de yapmak istediklerimizi broşür halinde takdim etmekti. Onları rahatsız etmeden hayırlı işler dileyip, çarşı esnafını dolaşmak istedik. Bu amaçla Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayarak esnafı dolaşacak ve bundan sonraki süreci böyle götüreceğiz. Umarım Sonuç ne olursa olsun kazanan kentimiz olur. Bir sıkıntıya mahal vermeden, hepimiz sükunet içerisinde ve aklı selim davranarak; kentimizin geleceğini kurgularken, geleceği ile ilgili iyi şeyler söylerken sadece bir makamda olduğumuz zaman değil; bu süreçte de aynı yolu, aynı aklı izlememiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Listeler açıklandıktan sonra ilçe seçim kurulu üzerinden bazı itirazlarının olduğuna da değinen Biner, "Kısmen reddi olarak geri dönen itirazlar oldu, bir kısmı da kabul edildi. Çarşamba gününe kadar da il seçim kurulu itiraz süreci başlıyor. Onunla ilgili de hazırlıklarımızı yapmışız. Bunları böyle eş zamanlı götürmeye çalışıyoruz. Biz ısrarla son zamanlarda edindiğimiz izlenim ve elimizdeki verilere dayanarak söylüyoruz. Şaibesiz bir seçim olmasını istiyoruz. Bu kente yakışan, bu kuruma yakışan hilesiz, hurdasız, temiz bir seçim olsun. İnşallah kentimizin geleceği, ekonomisi, tüccarı, taciri ve tüm yaşayanlar için iyi bir gelecek olur, zengin bir kent olur ve hepimizin huzur içinde yaşadığı bir kent olur" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Van, Politika, Son Dakika

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