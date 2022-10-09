Van haber! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı

09.10.2022 21:21

Van haber... - Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı Avusturya'da oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

- Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı

VİYANA - Avusturya'da oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Avusturya'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından toplamda 7 adayın yarıştığı seçimde 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Van der Bellen yaptığı açıklamada, "Çoğunluk kolayca söylenebilir, ancak mutlak çoğunluk, diğerlerinin (adayların) toplamından daha fazla oy anlamına gelir ve bunu çok ciddiye almak gerekir. Bunun olacağından hiç emin değildim ama oldu ve çok memnunum" dedi.

Van der Bellen'in en yakın rakibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin adayı Walter Rosenkranz ise yaptığı açıklamada, "Alexander Van der Bellen ilk turda bir sonraki başkan olmayı başardı. Onu bu konuda tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından Van der Bellen'in en yakın rakibi Rosenkranz oyların 17.9'unu, Bira Partisi'nin adayı Dominik Wlazly'ın oyların yüzde 8.4'ünü, bağımsız aday olan eski gazeteci Tassilo Wallentin oyların yüzde 8,3'ünü, FPÖ'nün eski milletvekillerinden aşırı sağcı Gerald Grosz oyların 5,5'ini, Avusturya İnsan, Temel Haklar, Özgürlük Partisi'nin adayı Michael Brunner oyların yüzde 2,1'ini ve iş adamı Heinrich Staudinger ise oyların 1,5'ini aldı.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya'da seçime katılım oranı yüzde 65,8 oldu.

Resmi sonuç hafta içi açıklanacak

Posta yoluyla kullanılan oyların yarın sayılmasıyla seçim sürecinin sona ermesi ve resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı Son dakika haberleri! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı Van politika haberi: Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Van politika haberi: Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre, 78 yaşındaki Alexander Van der Bellen yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Kaynak: İHA

Alexander Van der Bellen, Avusturya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van haber! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:52:57. #1.13#
SON DAKİKA: Van haber! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement