Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

23.04.2022 09:59
Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yılını kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, mesajının devamında ise "23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve nihayetinde Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlardan biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü dünyadaki tüm çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Bu anlamlı günde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Gazi Meclisimizin açılışının 102. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN

YORUMLAR
500
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement