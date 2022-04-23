Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yılını kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, mesajının devamında ise "23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve nihayetinde Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlardan biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü dünyadaki tüm çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Bu anlamlı günde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Gazi Meclisimizin açılışının 102. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN