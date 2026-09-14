Vance, ABD'nin Husilerle doğrudan görüşmeler yaptığını açıkladı
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin Yemen'deki Husiler ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi. Vance, Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirmesinden endişe duyduğunu belirterek ABD'nin BAE, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin Husiler ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Kansas City'deki bir seçim mitingi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin konuşan Vance, ABD hükümetinin Husiler ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirdiğini söyledi. Vance, Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirmesinden endişe duyduğunu belirterek, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve bölgede etkilenen diğer taraflarla sürekli temas halinde olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
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