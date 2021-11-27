Üye Girişi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması

27.11.2021 16:10
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çiftçiyi destekleyeceklerini belirterek, "Üretim yapması için ucuz mazot, gübre, tohumla 'üret arkadaş' diyeceğiz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çiftçiyi destekleyeceklerini belirterek, "Üretim yapması için ucuz mazot, gübre, tohumla 'üret arkadaş' diyeceğiz. Üret ki bu ülke kalkınsın." dedi.

Perinçek, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda, üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları yakından takip ettiklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir." sözünü hatırlatan Perinçek, kılavuzlarının bu söz olduğunu, parti programlarını bu doğrultuda hazırladıklarını dile getirdi.

Perinçek, parti olarak köy köy dolaşıp, programlarını anlattıklarını vurgulayarak, "Yerli üreticiyi korumak için gümrükleri tekrar koyacağız. Çiftçiyi destekleyeceğiz. Üretim yapması için ucuz mazot, gübre, tohumla 'üret arkadaş' diyeceğiz. Üret ki bu ülke kalkınsın. Üretebilmesi için tüm imkanları sağlayacağız. Üreticilerin faiz borçlarını sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm bunlar için Türkiye'nin kaynaklarının mevcut olduğunu anlatan Perinçek, kaynakları, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim ekonomisi doğrultusunda kullanacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK'dan büyük ölçüde temizlendiğini belirten Perinçek, "FETÖ'yü de bir daha belini doğrultamayacak şekilde bitireceğiz, gömeceğiz onları." diye konuştu.

Perinçek, dolar saltanatını bitirmek için de alışverişlerin milli para ya da takas yoluyla yapılması gerektiğini söyledi.

Togo Cumhuriyeti, Vatan partisi, Doğu Perinçek, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 13:42 Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! 09:26 Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?

Son Dakika Haberleri
16:10 Vefalı kaplumbağa ters dönen dostunun imdadına koştu!
16:04 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
16:02 Dünya Sağlık Örgütü'nden kötü haber! Türkiye obezitede Avrupa birincisi!
15:51 Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Cansız bedenleri yan yana bir çukurda bulundu!
15:45 Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı
15:43 Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir!
15:30 Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi!
15:25 Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey!
15:24 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu
15:22 Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!
Vefalı kaplumbağa ters dönen dostunun imdadına koştu! Vefalı kaplumbağa ters dönen dostunun imdadına koştu!         
16:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden kötü haber! Türkiye obezitede Avrupa birincisi! Dünya Sağlık Örgütü'nden kötü haber! Türkiye obezitede Avrupa birincisi!         
16:02
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!         
15:00
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 16:17:15. #1.12#
SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement