Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy'de Esnafı Ziyaret Etti

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy\'de Esnafı Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy'de esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Özkan, seçimlerin geçim seçimi olduğunu savunarak, vatandaşların oylarına talip olduğunu ifade etti.

21.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy'de esnafı ziyaret etti.

Çekmeköy Güngören Mahallesi'ndeki dükkanları gezen Özkan, esnafın sorun ve taleplerini dinledi, seçimde kendisine oy istedi.

Daha sonra Kadıköy Caddebostan Mahallesi'ne giderek esnafı ziyaret eden Özkan, burada da vatandaşların oylarına talip olduğunu ifade etti.

Özkan, Türkiye'de bir seçim havasının yaşanmadığını savunarak, 31 Mart'taki seçimlerin yerel seçimden ziyade "geçim seçimi" olduğu görüşünü dile getirdi.

İbrahim Okan Özkan'a ziyaretlerinde, Vatan Partisi Çekmeköy Belediye Başkan adayı Songül Çağlar ve Kadıköy Belediye Başkan adayı Mehmet Çevik ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy ve Kadıköy'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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