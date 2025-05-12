Vejdi Kahraman'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı - Son Dakika
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Politika

Vejdi Kahraman'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı

Kanaat önderi Vejdi Kahraman, PKK'nın silah bırakmasının barış ve refah için bir fırsat olduğunu vurguladı.

12.05.2025 18:48
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Kanaat önderi Vejdi Kahraman: " PKK'nın silah bırakması barış ve refahın kapısını aralayacak"

MARDİN - Mardin'in önde gelen kanaat önderlerinden Vejdi Kahraman, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirerek, çatışmaların sona ermesinin hem bölge hem de ülke için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını "Geç bile kalınmış bir durum" olarak değerlendiren Kahraman, çatışma ortamının ve terör olaylarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesine büyük zarar verdiğini ifade etti. Sürecin başarıya ulaşması halinde sadece Türkler ya da Kürtler değil, bu topraklarda yaşayan tüm halkların fayda göreceğini dile getirdi.

"Barış, hepimizin kazancı olur"

Kahraman, yıllardır süren çatışmaların binlerce can kaybına ve büyük acılara yol açtığını belirterek, "İlk önce tabii ki ölen insanlarımız, kardeşlerimiz ve ağlayan analar Bunlar büyük acılar yaşadılar. Bu acının bitmesi, analarımızın artık ağlamaması, bu olayın tamamen sona ermesiyle sağlanacak bir barış ortamı, bölgeyi ve ülkeyi refaha kavuşturur" dedi.

Toplumun her kesiminin barış ortamını arzuladığını anlatan Kahraman, "Çatışma ortamı sona erdiğinde güvenlik sorunu da ortadan kalkar. İnsanlar kucaklaşmak istiyor, insanlar bu hasretin sona ermesini bekliyor. Örgüt silah bıraktığını açıkladıysa artık kime ne düşüyorsa adımlar atılmalı. Yasal düzenlemeler yapılmalı. Herkes samimi bir şekilde üstüne düşeni yaparsa bu süreç başarılı olur" diye konuştu.

"Ortak geleceğimiz aydınlık olur"

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kahraman, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile bütün halklar birlikte hareket ederse, elbette ki bu bölgede ve ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olur. Ticaret daha huzurlu bir ortamda yapılır, bölgeye yatırımlar gelir. Turizmde patlama yaşanır. Buraya gelmek isteyip de çekinen insanlar var. Eğer biz kucaklaşırsak, bu ülkenin önünü hiçbir güç kesemez. Hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vejdi Kahraman'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı - Son Dakika

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