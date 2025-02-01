Venezuela'da 6 ABD'li serbest bırakıldı - Son Dakika
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Politika

Venezuela'da 6 ABD'li serbest bırakıldı

Venezuela\'da 6 ABD\'li serbest bırakıldı

Trump'ın özel temsilcisi Grenell'in Maduro ile görüşmesi sonrası 6 ABD vatandaşı özgürlüğüne kavuştu.

01.02.2025 12:59
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Richard Grenell ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Venezuela'daki 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Venezuela hükümetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Maduro ve Grenell'in başkanlık sarayında iki ülke arasındaki ilişkileri, düzensiz göç ve yaptırımları ele aldığı belirtildi. Görüşmenin ardından Venezuela'da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. Trump'ın Özel Temsilcisi Grenell ABD'ye dönmek üzere uçaktan yaptığı paylaşımda, "6 ABD'li vatandaşımızla birlikte evlerimize doğru yola çıktık. Az önce Başkan Donald Trump ile konuştular ve ona teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.

"İlk adımı attık, umarım devam eder"

Maduro ise daha sonra katıldığı bir programdaki konuşmasında, Grenell ile görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Maduro, "İlk anlaşmaları sağladık. Bunlara uyulduğunda yenileri olacak. Umarız iki ülke ve bölge için iyi olacak yeni anlaşmalar olur. Başkan Donald Trump, ilk adımı attık, umarım devam eder. Devam etmesini isteriz" şeklinde konuştu.

Venezuela'da en az 9 ABD'li gözaltında

Trump yönetimi Grenell'in Venezuela ziyaretinin amacının, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen Venezuelalıların ülkelerine geri gönderilmesi ve Venezuela'da gözaltına alınan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu belirtmişti. Venezuela'da tutulan ABD'lilerin sayısı tam olarak bilinmezken, Venezuelalı yetkililer kamuoyuna en az 9 ABD'linin tutulduğunu söylemişti. Çoğunun terörizmle suçlandığı öğrenilmişti.

ABD-Venezuela ilişkileri, yaptırımlar ve darbe suçlamaları nedeniyle 2019'dan beri en düşük seviyedeydi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Venezuela'da 6 ABD'li serbest bırakıldı - Son Dakika

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