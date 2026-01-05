Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti - Son Dakika
05.01.2026 22:59  Güncelleme: 23:08
ABD'nin Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti. Rodriguez, halkın refahı için mücadele edeceğine söz verdi ve ABD saldırılarını destekleyenlerin tutuklanacağını duyurdu.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla New York'a kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun hakim karşısına çıkmasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Ulusal Meclis Başkanı ve aynı zamanda kardeşi olan Jorge Rodriguez tarafından yemin ettirilen Rodriguez, "Vatanımıza yönelik gayri meşru askeri saldırının ardından Venezuela halkının çektiği acılar nedeniyle üzüntüyle buradayım. Rehin alınan iki kahraman, Başkan Nicolas Maduro ve First Lady Cilia Flores'in kaçırılması nedeniyle kalbimde büyük bir acı var. Halkımızın refahını ve huzurunu sağlamak için bir dakika bile dinlenmeyeceğime yemin ederim. Bu zor zamanlarda Venezuela'yı ileriye taşımak için hep beraber yemin edelim" dedi.

ABD saldırılarını destekleyenler tutuklanacak

Rodriguez, yemin töreni öncesi devrik lider Maduro tarafından olağanüstü hal kapsamında yayımlanan ve ABD tarafından kaçırıldığı 3 Ocak'ta imzalanan "Dış Karışıklık Durumu" başlıklı kararnameyi onayladı.

Kararname ile ABD saldırılarını destekleyenler ve teşvik edenler tutuklanarak yargılanacak. Kararnamede, "Ulusal, eyalet ve belediye polis teşkilatları, ABD'nin ülke topraklarına yönelik silahlı saldırısını teşvik eden veya destekleyen her türlü kişiyi, yargılanmak üzere, ulusal topraklar genelinde derhal arama ve yakalama işlemine tabi tutmalıdır" denildi.

Kararnamenin 90 gün yürürlükte kalacağı ve gerekmesi halinde 90 gün daha bu sürenin uzatılacağı aktarıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname, ülke anayasasına 1999 yılında eklenen devlet başkanının "ulusun, vatandaşların veya kurumların güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan" bir çatışma durumunda kararname çıkarılabileceğini belirten hükmün, ilk kez uygulanması olarak kayıtlara geçti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

