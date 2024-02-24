Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, savunma konusunda bize destek oldu - Son Dakika
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Politika

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, savunma konusunda bize destek oldu

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, savunma konusunda bize destek oldu

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "(Türkiye)Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" dedi.

24.02.2024 19:48
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "(Türkiye)Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, Türkiye, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, savunma konusunda bize destek oldu - Son Dakika

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