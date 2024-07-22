Venezuela Muhalefetinin Ortak Adayı Edmundo Gonzalez, Seçimlerden Ezici Zaferle Ayrılacaklarını Bildirdi

Politika

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, seçimlerden "ezici" zaferle ayrılacaklarını bildirdi.

Venezuela televizyonu Televen'e konuşan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Gonzalez, seçime ilişkin yapılan anketleri değerlendirdi.

Gonzalez, "Zaferimize güvenimiz tamdır, bu ezici bir zafer olacaktır. İktidar partisinde yenilgiyi kabullenmek istemeyen kesimler var. Biz kazandığımızda, hükümet bizimle uzlaşmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Diyalog kanallarını daima açık tutacaklarını kaydeden Gonzalez, "Elbette uzlaşmaya açık olacağız ancak herkesin anayasaya saygı duyması lazım. Ordunun kendi sorumluluk alanını bilmesi gerekiyor. Halk, değişim istiyor, halk uzlaşma istiyor, halk bize oy vermek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında olacak.

Seçimlerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.