Vergi Bilinci Küçük Yaşlarda Sağlanmalı

23.02.2026 21:28
Vali Sözer, vergi bilincinin önemini vurgulayarak farkındalık çalışmalarının değerlidir dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, toplumda vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Vergi, güçlü devlet ve sürdürülebilir kamu hizmetleri demektir" dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret eden Defterdar Bekir Şahin, Vergi Haftası kapsamında hafta boyunca yürütülen bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Sözer, "Vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren toplumun tüm kesimlerine kazandırılması büyük önem taşıyor. Vergi, güçlü devlet ve sürdürülebilir kamu hizmetleri demektir. Bu kapsamda yürütülen farkındalık çalışmalarını kıymetli buluyorum" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

