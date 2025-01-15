Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, Eş Başkan Yardımcısını Görevden Aldı - Son Dakika
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Politika

Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, Eş Başkan Yardımcısını Görevden Aldı

Şanlıurfa'ın Viranşehir ilçesinde, DEM Parti'li Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, eş başkan konumundaki Başkan Yardımcısı Bedriye Yorgun'u görevden aldı. Yorgun, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye meclis üyesi olarak seçilmişti.

15.01.2025 12:07
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Şanlıurfa'da DEM Parti'li Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, eş başkan konumundaki Başkan Yardımcısı Bedriye Yorgun'u görevden aldı.

2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı seçilen Serhat Dicle İnan, parti politikasına göre eş başkan konumunda bulunan Başkan Yardımcısı Bedriye Yorgun'u görevden aldı. Seçimde belediye meclis üyesi olarak seçilen Bedriye Yorgun, İnan tarafından belediye başkan yardımcılığına getirilmişti.

Başkan Serhat Dicle İnan, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren birlikte eş başkan olarak görev yaptığı Bedriye Yorgun'un eş başkanlık ve belediye başkan yardımcılığı görevine dün itibariyle son verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, Eş Başkan Yardımcısını Görevden Aldı - Son Dakika

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