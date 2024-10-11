Vucic: "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Erdoğan\'ın ziyareti büyük bir onurdur"

Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Özellikle siyasi ve ekonomik zorluklarla öne çıkan küresel sahnede, bu ziyaret daha da fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar'ın tarihte sıklıkla çatışmalar ve gerginliklerle karşı karşıya kalmış bir bölge olduğuna dikkat çeken Vucic, ziyaretin bölgenin istikrarına katkı sağlayan iki ülke olan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını ifade etti. Vucic, "Türkiye ve Sırbistan, uzun bir işbirliği geçmişine sahiptir ve bu tür buluşmalar, özellikle güvenlik ve ekonomi alanında bağların derinleşmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu ziyaretin kilit önemdeki boyutlarından biri de ekonomidir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardan biridir ve görüşmemizde yeni projeler, yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret hacmi konularını görüşeceğiz. Bu, özellikle bu zor küresel ekonomik koşullarda ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Bu ziyaret, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım teşkil ediyor ve bu nedenle bizim için önemli" ifadelerini kullanan Vucic, mesajını, "Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadeleriyle tamamladı. - BELGRAD