İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün düzensiz göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika

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