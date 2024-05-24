Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, halka hizmet sözü verdi

Politika

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe halkına en güzel hizmetleri verme adına durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi'nde mesai arkadaşları ile bir araya geldiklerini vurgulayan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Yakutiye Belediyemizde beraberce mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızla toplantıda bir araya gelerek çalışmalarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Şehrimiz için gece gündüz demeden mesai harcayan kıymetli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, özverili çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Özellikle ağır kış şartları sonrası ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek ve devam eden çalışmaları yerinde görmek için halka ile sürekli bir araya geldiklerini belirten Başkan Uçar, "İlçe halkımızın taleplerini ve şikayetlerini almak, onlara zamanında cevap vermek ve çözüm yolları bulmak bizim vazgeçilmezimiz. Hem kent merkezinde hem de en ücra mahallemizde sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet belediyeciliğini halkımıza götürmek bizim için çok önemli. Yakutiye Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı amaçladığımız park ve dinlenme alanlarında incelemelerde bulunarak hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Minik kardeşlerimizin heyecanını paylaştık. Tüm yatırımlarımız onların mutluluğu için." şeklinde konuştu. - ERZURUM