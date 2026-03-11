Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " Türkiye'ye yönlenecek içeriden ve dışarıdan tüm saldırılara, tüm tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız." dedi.

Yalçın, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" sözünü her zaman hatırlatarak çalıştıklarını, vatandaşla duygu ve niyet birliği içinde olduklarını, AK Parti'nin bunca yıldır elde ettiği başarıların temelinde de bunun yattığını söyledi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşa bulaşmamış, iç savaş yaşamamış, bir tek ülke kalmadığını, Türkiye'nin ise bir huzur, barış ve istikrar adası gibi gözüktüğünü belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Komşularında yangın sürerken Türkiye'de biz huzur, barış ve sükunet içerisinde yaşayabiliyorsak, bu 20 yıldır AK Parti iktidarlarının inşa ettiği Türkiye'nin bir sonucudur. Bizim ülkemizde defalarca ayaklanmalar, darbeler denediler, ekonomik baskı ve yaptırımlar uyguladılar ama biz bunların içerisinden Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve iradeli cesur tavrıyla bütün badirelerin içerisinden çıkmayı başardık. Ukrayna'dan tutun da Libya'ya kadar, ülkelerde krizler, çatışmalar yaşanırken biz bugün Türkiye'de Allah'a şükür huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım."

Buna benzer ateşleri Türkiye'nin içerisine de yansıtmak isteyenlerin olacağına dikkati çeken Yalçın, "Zaten dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarda bu tür tehditlere, tehlikelere işaret ediyor. Aynı zamanda bir şey daha söylüyor, 'Türkiye emniyettedir.' Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'la emniyettedir. Türkiye AK Parti ile emniyettedir. Türkiye'ye yönlenecek içeriden ve dışarıdan tüm saldırılara, tüm tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız." diye konuştu.

Türkiye bölgesine de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek"

Yalçın, AK Parti'nin iktidar sorumluluğuyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik dehasıyla Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını inşa etme şansına sahip olduklarını ifade etti.

Tüm ülke başkanlarının barış arayışında başvurduğu başlıca ülke haline geldiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda da göreceksiniz, müzakere arayışları sadece İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde olabilir. Türkiye sadece kendi barış ve istikrarını inşa etmekle kalmayacak, bölgesine de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek. Gazze'de olsun, İran'da olsun, dünyanın başka herhangi bir coğrafyasında olsun hukuksuzluğa, adaletsizliğe, sivil insanlara yönelik yapılan her türlü saldırıya her zaman olduğu gibi insan olmanın şerefiyle karşı duruyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'dan insan merkezli siyaseti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla siyaset yapmayı öğrendik. Aynı mantıkla insanlara yönelik yapılan tüm saldırıları her zaman olduğu gibi kınıyoruz."

Programın ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Yalçın, Cacabey Meydanı'nda bulunan Kırşehir Kudüs Platformu tarafından kurulan çadırı da ziyaret etti.