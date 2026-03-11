Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır

Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır
11.03.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye'ye yönlenecek içeriden ve dışarıdan tüm saldırılara, tüm tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " Türkiye'ye yönlenecek içeriden ve dışarıdan tüm saldırılara, tüm tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız." dedi.

Yalçın, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" sözünü her zaman hatırlatarak çalıştıklarını, vatandaşla duygu ve niyet birliği içinde olduklarını, AK Parti'nin bunca yıldır elde ettiği başarıların temelinde de bunun yattığını söyledi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşa bulaşmamış, iç savaş yaşamamış, bir tek ülke kalmadığını, Türkiye'nin ise bir huzur, barış ve istikrar adası gibi gözüktüğünü belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Komşularında yangın sürerken Türkiye'de biz huzur, barış ve sükunet içerisinde yaşayabiliyorsak, bu 20 yıldır AK Parti iktidarlarının inşa ettiği Türkiye'nin bir sonucudur. Bizim ülkemizde defalarca ayaklanmalar, darbeler denediler, ekonomik baskı ve yaptırımlar uyguladılar ama biz bunların içerisinden Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve iradeli cesur tavrıyla bütün badirelerin içerisinden çıkmayı başardık. Ukrayna'dan tutun da Libya'ya kadar, ülkelerde krizler, çatışmalar yaşanırken biz bugün Türkiye'de Allah'a şükür huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım."

Buna benzer ateşleri Türkiye'nin içerisine de yansıtmak isteyenlerin olacağına dikkati çeken Yalçın, "Zaten dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarda bu tür tehditlere, tehlikelere işaret ediyor. Aynı zamanda bir şey daha söylüyor, 'Türkiye emniyettedir.' Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'la emniyettedir. Türkiye AK Parti ile emniyettedir. Türkiye'ye yönlenecek içeriden ve dışarıdan tüm saldırılara, tüm tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız." diye konuştu.

Türkiye bölgesine de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek"

Yalçın, AK Parti'nin iktidar sorumluluğuyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik dehasıyla Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını inşa etme şansına sahip olduklarını ifade etti.

Tüm ülke başkanlarının barış arayışında başvurduğu başlıca ülke haline geldiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda da göreceksiniz, müzakere arayışları sadece İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde olabilir. Türkiye sadece kendi barış ve istikrarını inşa etmekle kalmayacak, bölgesine de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek. Gazze'de olsun, İran'da olsun, dünyanın başka herhangi bir coğrafyasında olsun hukuksuzluğa, adaletsizliğe, sivil insanlara yönelik yapılan her türlü saldırıya her zaman olduğu gibi insan olmanın şerefiyle karşı duruyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'dan insan merkezli siyaseti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla siyaset yapmayı öğrendik. Aynı mantıkla insanlara yönelik yapılan tüm saldırıları her zaman olduğu gibi kınıyoruz."

Programın ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Yalçın, Cacabey Meydanı'nda bulunan Kırşehir Kudüs Platformu tarafından kurulan çadırı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Hasan Basri, Politika, AK Parti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:34:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Yalçın: Türkiye Her Saldırıya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.