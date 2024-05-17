Politika

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Gürel, burada Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve 20 İl Belediye Başkanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da parti genel merkezinde başkanlık ettiği 'İl Belediye Başkanları' toplantısına Başkan Gürel de katıldı. Büyükşehir belediye başkanlarının yer almadığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Özgür Özel'in, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinin önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyledi. Özel, CHP'nin bir aile gibi kenetlendiğini ve bunun sonucu olarak 409 belediye kazandıklarını belirtti. Belediye başkanlarına çeşitli tavsiyelerde bulunan Özel, CHP'li belediyelerin yapacağı hizmetin genel iktidarı getireceğini bildirdi.

Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Gürel, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim Kentim' dediği şehrimizde emaneti yeniden devir almanın verdiği onuru Sayın Genel Başkanımız ve diğer Belediye Başkanı arkadaşlarımızla paylaştık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yürütülecek yerelde yapılması planlanan çalışmaları il belediyeleri bazında hep birlikte değerlendirdik. Genel Başkanımızın halkımıza daha iyi hizmet sunabilmemiz adına verdiği tavsiyeleri not ettik. Yalova ile ilgili bilgileri, görevi devir aldıktan sonraki belediyenin durumunu, kısa orta ve uzun vadede yapacaklarımızı anlattık. Bire birde de paylaşımlarda bulunarak verimli bir toplantı geçirdik" dedi. - YALOVA