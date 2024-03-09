Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yeni dönem projelerini tanıttı

Politika

Yalova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Adayı Mustafa Tutuk, yeni dönemde yapacağı projeleri tanıttı. Başkan Tutuk, toplantıda 38 proje hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda Tutuk, projelerini anlattı. Programa eşi Gökşen Şahin Tutuk ve çocukları ile gelen Tutuk, selamladı.

Programda 4 yılda Yalova'da hayata geçirilen hizmetlerin yer aldığı kısa film izlendi. Arından sahneye çıkan Tutuk, "4 yılda hiçbir söz vermeden bu hizmetleri ürettik. 1,5 yılı pandemi süreci olmak üzere toplam 4 yıl boyunca sizlere hizmet ettik. İlk olarak mali disiplini sağladık. Ekonomik anlamda düzen sağladıktan sonra hizmetler ardı ardına gelmeye başladı. 80 bin ton asfalt attık. 800 milyon liraya ana isale hattını yeniliyoruz. Bana dediler ki 1 yıl kaldı sakın altyapıya girme. Benim hiçbir siyasi kaygım yok. Ben Yalova'yı, Yalovalıları tanıyorum, onlarda beni çok iyi tanıyor. Kronikleşmiş tüm sorunları ortadan kaldırdık. 92 yeni araç alarak hizmete soktuk. Bunları yaparken bizim vermiş olduğumuz bir vaadimiz yoktu. Yalova'yı çok iyi tanıyor, biliyoruz. Karış karış nerede ne eksik, hangi mahallenin ne ihtiyacı var bunu çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde 4 yılda yaptıklarımızın üzerine koyarak Yalova'mızı daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Tutuk yeni dönemde yapacağı 30 adet projenin hazırlanmış üç boyutlu sunumlarını gerçekleştirdi. Yalova'da önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Tutuk, bunun hayata geçmesi için Rezerv Konut Projesi'ni yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim Yalova'da ilk önceliğimiz kesinlikle kentsel dönüşüm. Olmasa olmazımız. İlk defa Rezerv Konut Projesi ile karşınıza çıkacağız. Depremden sonra 5 ve 6 katlı binaların ilk kez parsel bazlı kentsel dönüşümünün önünü açtık ve şu anda 100'ün üzerinde bina yakım ruhsatı aldı. 100 bina demek 10 daireden 1000 daire demek. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 100 dönümlük alanda kentsel dönüşümün şu anda temelleri atılıyor, hafriyatı bitecek. 1 ay içinde 14 bloğun da temeli atılmış olacak. Yeni dönemde ilk defa rezerv, stok konut dediğimiz sistemle belediyemize en az 700 daire kazandıracağız. Bakın hayal değil. Kirazlı bölgesinde, 4 kat imarlı, 1,5 emsali, ada, parsel, pafta belli. Hayal satmayacağız, orada 700 konut yapacağız. Bu daireleri takasta kullanacağız. Örnek veriyorum, site kentsel dönüşüme girdi ve 100 daire var. Bu dairelerdeki hemşerilerimiz kiralık daire aramayacak biz vereceğiz. Yeter ki bir an önce şehrimizde yüzde 35 kalan kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Bu olmazsa olmazımız."

Yalova Belediyesi Yeni Hizmet Binası kazandıracaklarını anlatan Tutuk, bunun yanı sıra Güney Çevre Yolu ve alternatif yollar yaparak kentteki trafik yükünü azaltacaklarını ifade etti.

Programda AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da birer konuşma yaptı. Programı BBP İl Başkanı Munip Namal, Cumhur İttifakı'nın parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda Yalovalı katıldı. - YALOVA