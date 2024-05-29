Yalova Belediyesi'nin borç tartışması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yalova Belediyesi'nin borç tartışması devam ediyor

Yalova Belediyesi\'nin borç tartışması devam ediyor

Yalova Belediyesi'nin bir önceki dönem başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in dile getirdiği borç rakamlarına yanıt verdi. Tutuk, belediyenin borç durumunu açıkladı ve yeni başkana personel maaşlarını ödeme çağrısı yaptı.

29.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediyesi'nin bir önceki dönem başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in dile getirdiği borç rakamlarına yine rakamlarla karşılık verdi . Eski Başkan Tutuk, "Denetim raporuna göre belediyenin borcu 112 milyon lira, piyasadan alacak 134 milyon lira. İsale hattı ödemesi 5 yıl ödemesiz 30 yıla yayılmış. SGK ve vergi dairesine de borçları paranız olduğunda öderseniz. Bu ay gelirler emlak vergisi ve İlban payı sebebiyle artacak. Size tavsiyem personeli mağdur etmeden maaşları gününde ödeyin" dedi.

Kendilerinin belediyeyi bütçeden daha yüksek bir borçla devraldıklarını ve toplam bütçenin yarısı kadar bir borçla devrettiklerini dile getiren Mustafa Tutuk, "Yalova gibi bir il belediyesi için söylenen rakamlar o belediyenin borç batağında olduğunu göstermez. Ben görevi devir ettiğimde 140 milyon lira borç vardı. Geriye kalan borçları 3 kalemde toplayabilir. 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli olan isale hattı kredisi, SGK'ya olan borç ve Vergi Dairesine olan borç. SGK ve Vergi Dairesine belediyenin parası var ise öder. Ama ana isale hattına zaten ödemeyecekler. Dolayısıyla belediyenin geriye kalan borcu mart sonu itibariyle 140 milyon. Bakınız ellerinde salladıkları denetim komisyon raporunda borç yazıyor. Yılbaşı itibariyle piyasa borcu 112 milyon, piyasadan alınacak 134 milyon. Bizde bu denetim komisyonunu basın ile paylaşabiliriz" dedi.

"Arkadaşlara tavsiyem personellerin maaşlarını ödesinler"

Yeni başkana "maaşları gününde ödeyin" çağrısı yapan Mustafa Tutuk," Ben görevi devir ederken, piyasaya borç 140 milyon lira idi. Oda devam eden işlerden dolayı. Piyasadan tahsil edilecek paralar ile bu borç bir iki ay içerisinde biter zaten. Bakın 134 milyon lirada aynı denetim komisyon raporunda alacak olduğu gözüküyor zaten. Hem de yılbaşı itibariyle. Dolayısıyla Yalova Belediyesi güçlü bir belediye. Biz mali disiplinini sağladık. Hiç bir hesabında icra yok. Gönül rahatlığıyla bir arsa sattılar 6 arsa daha satıyorlar. Mesela biz görevi aldığımızda böyle bir şansımız yoktu. Ama biz ne yaptık ? 48 ay boyunca maaşları günü gününe maaşları ödedik. Görüyorum ki personelimizi üzüyorlar. Memuru, kadrolu işçiyi maaşlarında sekme oluyor. Bu doğru bir hareket değil. Belediye maaşlarını ödeyebilir. Mayıs ayı vergi ayı zaten. Belediye gelirlerinin en yüksek olduğu ay. Ortalama 50 milyon lira olan belediye maaşının ödenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Arkadaşlara tavsiyem personellerin maaşlarını günü gününe ödesinler" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Mehmet Gürel, Yalova, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalova Belediyesi'nin borç tartışması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
08:07 AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
09:45 Victor Nelsson, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:14 Afganistan’a vize muafiyeti kaldırıldı Karar 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
09:05 Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı
09:03 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum
07:48 Hadise’nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl’dan tepki Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 09:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi'nin borç tartışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement