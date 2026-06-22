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Yapay Zeka ve İnsani Değerler

Yapay Zeka ve İnsani Değerler
22.06.2026 09:23
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Bakan Yardımcısı Aydın, yapay zekanın insan değerlerini tehdit etmeden yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yapay zeka teknolojilerinin çalışma hayatından eğitime, iletişimden günlük yaşama kadar birçok alanda köklü değişimlere yol açtığını belirterek, teknolojik gelişmelerin insanı merkeze alan bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka çağında insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorunun teknolojinin gelişimi değil, insanın insani ve ahlaki değerlerini koruyabilmesi olduğunu ifade eden Aydın, "Teknoloji gelişirken insan da gelişiyor mu? Asıl üzerinde durmamız gereken soru budur" değerlendirmesinde bulundu.

Bilginin tek başına üstünlük olmaktan çıktığı yeni dönemde empati kurabilen, sorumluluk alabilen ve etik karar verebilen bireylerin daha fazla önem kazanacağını kaydeden Aydın, geleceğin çalışma hayatında insanın değerini belirleyecek temel unsurun bu özellikler olacağını söyledi.

Aydın, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk; makinelerin insan gibi düşünmeye başlaması değil, insanların makine gibi yaşamaya başlamasıdır" ifadelerini kullanarak, merhamet, vicdan ve ahlaki değerlerin teknolojik süreçlere feda edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'de yaşanan olaylara da değinen Aydın, uluslararası toplumun yaşanan insanlık dramı karşısındaki tutumunun, teknolojik ilerlemenin tek başına ahlaki ilerleme anlamına gelmediğini gösterdiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da değinen Aydın, "Türkiye Yüzyılı; teknolojiyi üreten, bilgiyi yöneten ancak aynı zamanda insani, vicdani ve ahlaki değerlerini koruyan nesillerin omuzlarında yükselecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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