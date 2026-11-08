Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye süreci için Şanlıurfa'da çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye süreci için Şanlıurfa'da çözüm çağrısı yaptı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa 5. Olağan İl Kongresi'nde Terörsüz Türkiye sürecinin bu kez başarıyla ve çözümle sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Tek listeyle gidilen kongrede Faruk Polat yeniden il başkanı seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bizler, Malazgirt ve Çanakkale ruhunu yeniden kuşanırsak aşamayacağımız hiçbir engel, halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacaktır." dedi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerini 2012 yılında kurduklarını hatırlatarak, dürüst siyaset ve adalet şiarıyla yola çıktıklarını söyledi.

Siyasetlerinin merkezine insanı aldıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, hak ve adaletin tesis edilmesini önemsediklerini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç bu kez başarıyla ve çözümle sonuçlandırılmalı. Terör ve şiddet son bulup silah ortadan kalktığında inanıyorum ki Kürt meselesi de daha sakin bir ortamda, daha sağlıklı bir zeminde tartışılıp güzel bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir. Amacımız sadece silahların susması değil, kardeşlik hukukunun, zedelenen kardeşlik hukukunun adaletle yeniden tesis ve icra edilmesidir. Bizler Malazgirt ve Çanakkale ruhunu yeniden kuşanırsak aşamayacağımız hiçbir engel, halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacaktı."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Müslümanlar olarak ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp saflarımızı sıklaştırmalıyız. Birliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu konuda özellikle İslam ülkelerinin yöneticilerine çok büyük bir mesuliyet düşmektedir." dedi.

Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat yeniden seçildi.

Kaynak: AA
Zekeriya YapıcıoğluFaruk PolatŞanlıurfaPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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