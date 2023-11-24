Yapılan yol 9 ayda delik deşik oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başından savdığı vatandaş çalmadık kapı bırakmadı

Depremler şiddetliydi tamam da bunu yapana ne demeli?

Ankara'ya bağlı Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde vatandaşlar bozuk yoldan dolayı isyan etti. Çukurlaşan yol için CİMER'E kadar giden vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı cevapla bir kez daha şok yaşadı.

ASFALT ERİDİ, YOLDA ÇUKURLAR OLUŞTU

Yuva Mahallesi'nden Kahramankazan'a çıkan yol iddiaya göre 9 ay önce yapıldı. Yapılan yolun bir süre sonra asfaltı eridi, yolun birçok kısmında çukurlar oluştu. Mağdur olan vatandaş ise sesini her platformdan duyurmaya çalışıyor.

"BU SEZON YAPAMIYORUZ" CEVABINI ALDILAR

Bozuk yolun görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak sıkıntılarını duyurmak isteyen vatandaş bütün yola başvurduklarını dile getirdi. Ankara Sondakika sayfasında yer alan habere göre kullanılamaz hale gelen yolun videosunu yayınlayan vatandaş, "Pursaklar Yuva Mahallesi'nden Kahramankazan'a çıkan grup yol budan 9 ay önce yapıldı. Yapıldıktan sonra bu hale geldi. Defalarca CİMER ve 153'e şikayetler oluşturduk. Ulusal basın kanallarında da yer aldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bugün verilen cevap da bu yolu bu sezon yapamayacaklarını belirtmektedirler. Yaptıkları yola bile sahip çıkmıyorlar." sözleriyle duruma isyan etti.