Yargı Disiplini: 525 Hakim ve Savcıya Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargı Disiplini: 525 Hakim ve Savcıya Ceza

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, 2026'da 333 hakim ve savcıya disiplin cezası, 84'üne meslekten çıkarma uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'üne disiplin cezası uygulandığını bildirdi. Gürlek, 84 hakim ve cumhuriyet savcısının ise meslekten çıkarıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, "Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Hakim ve cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulunun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini kaydeden Gürlek, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi. Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, "168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.

Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Gürlek, dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatı içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Politika, Gürlek, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargı Disiplini: 525 Hakim ve Savcıya Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:28:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yargı Disiplini: 525 Hakim ve Savcıya Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.