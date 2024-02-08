Yargıdaki kriz devam mı ediyor? Yargıtay Başkanı Akarca, AYM\'deki yemin törenine katılmadı

Politika

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törene "AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur" sözleriyle damga vuran Arslan'ın Can Atalay krizinde sık sık karşı karşıya geldiği Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın törene katılmaması ise dikkat çekti.

AYM BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sürecinde Yargıtay ile büyük bir kriz yaşayan Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Zühtü Arslan'ın AYM'deki yemin töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu salonda konuşan Arslan "Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur.

AYM Başkanı Zühtü Arslan.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENİR"

Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır.

"AYM KARARLARI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR"

AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA TÖRENE KATILMADI

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, o dakikalarda salonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önceki yemin törenlerinde hazır bulunan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın törene katılmadığı görülürken, Akarca'nın bu tavrı yargıdaki krizin devam ettiği şeklinde yorumlandı.