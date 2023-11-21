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Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe gönderdi. Başsavcılık, konuyla ilgili bir savcı görevlendirdi ve dilekçenin Anayasa Mahkemesine sunulması bekleniyor. İlgili mevzuata göre, soruşturma açılması için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararı gerekmektedir.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
21.11.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:39
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Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı görevlendirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili süreç işliyor.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılıkta konuyla ilgili bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak. Başsavcı Şahin'in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.

İlgili mevzuat

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un, "Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma"yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.

Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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