Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün devam edilen oylamada dördüncü turda da sonuç çıkmadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da dün sandık kuruldu. Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur ise tamamlandı. Buna göre, adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Dördüncü Turda Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10 kişi ifade verdi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi, Doğanşehir ve Kale ilçelerini ziyaret etti. Ölmeztoprak, geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde kentteki konut ve okul binalarının hasar durumunu anlattı. Ayrıca, Malatya'da yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçelerinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hiçbir ayrım yapmadan güler yüzle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevresinde çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde marketler, iddia bayileri, okul çevreleri ve şahıslar sorgulandı. Ayrıca bir lisede meydana gelen yaralama olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ise devriye faaliyetleri, market ve kahvehane denetimleri, park ve bahçe kontrolü yaparak şahısları sorguladı.
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