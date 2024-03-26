Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Dördüncü Turda Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Dördüncü Turda Sonuç Çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün yapılan oylamada dördüncü turda da sonuç alınamadı. Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçimlerde salt çoğunluk sağlanamadığı için beşinci tura geçildi.

26.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
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Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün devam edilen oylamada dördüncü turda da sonuç çıkmadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da dün sandık kuruldu. Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur ise tamamlandı. Buna göre, adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Dördüncü Turda Sonuç Çıkmadı - Son Dakika

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