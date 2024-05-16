Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine seçildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi. - ANKARA
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