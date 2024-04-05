Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu'nun seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu'nun seçilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak seçildi - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
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