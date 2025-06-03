Yarısı Bizden Projesi İle Yeni Yuvalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yarısı Bizden Projesi İle Yeni Yuvalar

03.06.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda 'Yarısı Bizden' kampanyası ile evini dönüştüren Tek ailesini paylaştı.

Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde evlerini Yarısı Bizden kampanyası ile dönüştüren çiftin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "'Yüzyılın projesi. Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul'da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşlara desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Yarısı Bizden kampanyası ile Zeytinburnu'ndaki evlerini yenileyenlerden biri de Abdurrahman-Fatma Tek çifti oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tek çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında, "'Yüzyılın projesi. Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul'da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu proje yüzyılın projesi"

26 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan Abdurrahman Tek, önceki evlerinin yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini anlattı. Tek, "Eski evde kolonda demir görünüyordu, çürümüş pası düşüyordu. Komşularımızın hepsi de binanın eski olduğunun farkındaydı. Yarısı Bizden kampanyasını duyduk. Böyle bir imkan varken, devlet baba bu imkanı sunuyorken biz niye faydalanmayalım dedik. Bu imkanı değerlendirdik. Şanslıydık, çünkü 4 kişiydik. Hemen anlaştık ve yaptık" şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tek, "Bu proje yüzyılın projesi. Yani 875 bin hibe, 875 bin kredi. İmkanları çok güzel. Evimizi hibe kredi desteğiyle çok güzel yaptık. Yarısı Bizden kampanyası İstanbul'u depreme hazırlıyor. Devlet vatandaşını, İstanbul'u düşünüyor. Kim evini yenilemek istemez ki? 40 yıllık binada oturmak mı, yeni binada oturmak mı? Tabii ki yeni binada oturmak daha güzel. Biz yaptık güvendeyiz, herkes yapsın. Evimiz yeni, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı.

"Onay alınmadan beton atılmıyor, kontroller çok iyi"

Evlerinin inşa sürecini yakından takip ettiklerini belirten Tek, "Nasıl yaptıklarını merak ediyorduk, beton attığında, kabasında, incesinde hep takip ediyorduk. Yapılan inşaatlarda kullanılan o demiri ben gördüm. Onay alınmadan beton atılmıyor. Ben gözümle buna şahit oldum. Beton geliyor mühendisler numune alıyor, demirini kontrol ediyor, sonrasında onay verilip betonu döküyorlar. Kontroller çok iyi. Ondan dolayı da evimizde rahatız" diye konuştu.

"Devletimiz arkamızda"

Abdurrahman Tek'in eşi Fatma Tek ise inşaat sürecinin çok hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, önce can sağlığı ve can güvenliğinin geldiğini belirtti. Fatma Tek, "Geçen günkü deprem bittikten sonra üstümü giyinip rahat rahat evden çıktım. Çünkü evin yeni olması avantajdı. Kendimi güvende hissettim, diğer evde öyle değildi. İnşaat süreci de çok daha hızlı gelişti ve daha erken bitirdik. Kampanyanın verdiği rahatlıkla bitirdik, yoksa kendi imkanlarımızla o kadar erken bitiremezdik. Devletimiz arkamızda. Bugün bu kadar hibeyi, krediyi kim verir? Hiç kimse. Kesinlikle Yarısı Bizden kampanyasıyla evlerini yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.

(HÖ-BÇ-CC-Y)

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Zeytinburnu, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yarısı Bizden Projesi İle Yeni Yuvalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:01:27. #7.13#
SON DAKİKA: Yarısı Bizden Projesi İle Yeni Yuvalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.