Yarısı Bizden Projesi İle Yeni Yuvalar

Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde evlerini Yarısı Bizden kampanyası ile dönüştüren çiftin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "'Yüzyılın projesi. Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul'da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşlara desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Yarısı Bizden kampanyası ile Zeytinburnu'ndaki evlerini yenileyenlerden biri de Abdurrahman-Fatma Tek çifti oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tek çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında, "'Yüzyılın projesi. Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul'da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu proje yüzyılın projesi"

26 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan Abdurrahman Tek, önceki evlerinin yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini anlattı. Tek, "Eski evde kolonda demir görünüyordu, çürümüş pası düşüyordu. Komşularımızın hepsi de binanın eski olduğunun farkındaydı. Yarısı Bizden kampanyasını duyduk. Böyle bir imkan varken, devlet baba bu imkanı sunuyorken biz niye faydalanmayalım dedik. Bu imkanı değerlendirdik. Şanslıydık, çünkü 4 kişiydik. Hemen anlaştık ve yaptık" şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tek, "Bu proje yüzyılın projesi. Yani 875 bin hibe, 875 bin kredi. İmkanları çok güzel. Evimizi hibe kredi desteğiyle çok güzel yaptık. Yarısı Bizden kampanyası İstanbul'u depreme hazırlıyor. Devlet vatandaşını, İstanbul'u düşünüyor. Kim evini yenilemek istemez ki? 40 yıllık binada oturmak mı, yeni binada oturmak mı? Tabii ki yeni binada oturmak daha güzel. Biz yaptık güvendeyiz, herkes yapsın. Evimiz yeni, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı.

"Onay alınmadan beton atılmıyor, kontroller çok iyi"

Evlerinin inşa sürecini yakından takip ettiklerini belirten Tek, "Nasıl yaptıklarını merak ediyorduk, beton attığında, kabasında, incesinde hep takip ediyorduk. Yapılan inşaatlarda kullanılan o demiri ben gördüm. Onay alınmadan beton atılmıyor. Ben gözümle buna şahit oldum. Beton geliyor mühendisler numune alıyor, demirini kontrol ediyor, sonrasında onay verilip betonu döküyorlar. Kontroller çok iyi. Ondan dolayı da evimizde rahatız" diye konuştu.

"Devletimiz arkamızda"

Abdurrahman Tek'in eşi Fatma Tek ise inşaat sürecinin çok hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, önce can sağlığı ve can güvenliğinin geldiğini belirtti. Fatma Tek, "Geçen günkü deprem bittikten sonra üstümü giyinip rahat rahat evden çıktım. Çünkü evin yeni olması avantajdı. Kendimi güvende hissettim, diğer evde öyle değildi. İnşaat süreci de çok daha hızlı gelişti ve daha erken bitirdik. Kampanyanın verdiği rahatlıkla bitirdik, yoksa kendi imkanlarımızla o kadar erken bitiremezdik. Devletimiz arkamızda. Bugün bu kadar hibeyi, krediyi kim verir? Hiç kimse. Kesinlikle Yarısı Bizden kampanyasıyla evlerini yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.

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