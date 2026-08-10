Yaşar Güler, Romanya Büyükelçisi'ni kabul etti
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'nın güvenlik danışmanını kabul etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Genel Sekreteri Okay Memiş de yer aldı.
Kaynak: DHA
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