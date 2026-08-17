Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Elatta'yı Ankara'da kabul etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı kabul etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi. Bakanlık tarafından kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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