Seçimlerde yeniden Başakşehir Belediye Başkanı seçilen Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı. Başkan Kartoğlu, "Demokrasinin ve Başakşehir'in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Yasin Kartoğlu, mazbatasını Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Başkan Kartoğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarları ve meclis üyeleri de mazbatalarına kavuştu. Bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Seçim süreci boyunca emek sarf eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrasinin ve Başakşehir'in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bundan sonraki dönemimizde de Başakşehir'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, üreteceğiz. Başakşehir'imiz için en iyisini yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi Başakşehirli her şeyin en iyisini hak ediyor. Başakşehir'imiz ve Başakşehirli için yeni dönem hayırlar getirsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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