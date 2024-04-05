Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mazbatasını aldı ve seçim sürecinde emek sarf edenlere teşekkür etti.

05.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçimlerde yeniden Başakşehir Belediye Başkanı seçilen Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı. Başkan Kartoğlu, "Demokrasinin ve Başakşehir'in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Yasin Kartoğlu, mazbatasını Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Başkan Kartoğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarları ve meclis üyeleri de mazbatalarına kavuştu. Bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Seçim süreci boyunca emek sarf eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrasinin ve Başakşehir'in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bundan sonraki dönemimizde de Başakşehir'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, üreteceğiz. Başakşehir'imiz için en iyisini yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi Başakşehirli her şeyin en iyisini hak ediyor. Başakşehir'imiz ve Başakşehirli için yeni dönem hayırlar getirsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın 11 kişi tahliye edildi Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi tahliye edildi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 18:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement