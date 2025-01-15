Yasin Özçelik'ten CHP'ye Sert Tepki: 'Yersiz İthamlarla Karşılaşmak Üzücü' - Son Dakika
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Politika

Yasin Özçelik'ten CHP'ye Sert Tepki: 'Yersiz İthamlarla Karşılaşmak Üzücü'

Yasin Özçelik\'ten CHP\'ye Sert Tepki: \'Yersiz İthamlarla Karşılaşmak Üzücü\'

Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Özçelik, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz'un esnafların sorunlarına duyarsız kaldığına dair eleştirilerine yanıt vererek sert bir şekilde tepki gösterdi.

15.01.2025 17:10  Güncelleme: 17:12
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Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Özçelik, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz'un açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Özçelik'i esnafların sorunlarına duyarsız kaldığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Özçelik, Yavuz'un ithamlarının yersiz olduğunu belirterek açıklamasına sert tepki gösterdi.

Özçelik, "Sadece oda esnafımız değil tüm esnaflarımız için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere birçok ziyaret gerçekleştirdim. Merkez ilçe başkanı olarak partinizden ne kadar kopuk olduğunuzu genel başkanınızla bile görüşme yaptığımızdan haberiniz olmayışından anlayabiliyorum. Sadece kendi esnafım değil, tüm esnafları temsilen odam haricinde, partiyi saymazsak 2 ayrı görevde daha bulunmaktayım, bulunduğum her görevde en iyi şekilde esnafımızı temsil etmek ve sorunların çözümü adına çalışmalar yapıyorum" dedi.

Yavuz'un 'Ruhsatsız ve kaçak çalışan elektrikçiler sektörde haksız rekabet oluşturuyor. Bunun için neler yaptınız?' sorusuna cevap veren Özçelik, "30 yıllık sorun olan ruhsatsız ve kaçak çalışanların önlenebilmesi için, son 15 yıllık yoğun çalışmaların sonuç vermediği, Serbest Tesisatçı Belgesinin (STB) inşaat ruhsatı aşamasında istenmesi çalışmaları benim dönemimde sonuçlanmış ve uygulamaya alınması için tüm yazışmalar tamamlanmıştır. Yine bu konu ile ilgili ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm belediyelere yazılar gönderilmiştir" diye konuştu.

Yavuz'a tavsiyelerde bulunan Özçelik, "Atalarımızın dediği gibi iğneyi kendinize batırdıktan sonra çuvaldızı, bize batırmaya bundan sonra önem göstermenizi size tavsiye ederim. Esnafımız adına sadece sosyal medya hesaplarımızdan yapılanların 3'te 1'ini görebilirsiniz. Daha fazlasını görmek isterseniz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığımız görüşmenin videosunu izlemek için sizi odamıza davet ediyorum. Yapılan çalışmaların kalan 3'te 2'sini göstermek isterim ama sanırım bu gidişle siyasi hayatınız daha fazlasını görmeye yetmeyecek düşüncesindeyim" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yasin Özçelik'ten CHP'ye Sert Tepki: 'Yersiz İthamlarla Karşılaşmak Üzücü' - Son Dakika

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