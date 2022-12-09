Özdağ ve Karamollaoğlu karşı karşıya: "Cemaatteki istismar gündemde tutulmamalı" açıklamasına ateş püskürdü

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiğine yönelik iddia Türkiye'nin gündemine oturdu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Konuyla ilgili birçok siyasetçi yorumda bulunurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da konuyla ilgili tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, "Önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü" diye konuştu.

ÖZDAĞ: NEYİN ÖN YARGISI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Temel Karamollaoğlu'na yanıt verdi. Özdağ,"Neyin ön yargısı? 6, 9, 12 yaşındaki çocuk ile evlenmenin ön yargısı arka yargısı olur mu? İlk fırsatta içinizden canavarı çıkarıyorsunuz" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

"Deliller ortadaysa vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslam'a önyargılı baktıkları için söylüyorlar.

"ÖNYARGIYLA HAREKET EDİLMEMELİ"

"Nerede olursa olsun ister İslami kurslar ister cemaatlere ait kurslar bu konularda MEB'in özellikle çok titiz davranmasına ihtiyaç var. Kararlar geciktirilmemeli suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddüdüm yok benim. Ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli. Buna uyulsun ve bu problemlerin çoğunu. Sözgelimi biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Nerede? Kuran kurslarının önünde falan değil. Bütün okullarda uyuşturucu alışkanlığı haline geldi. Bununla ilgileniyoruz diyor hükümet ilgileniliyorsa niye bu sürekli olarak yaygınlaşıyor?"