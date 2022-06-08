Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

08.06.2022 14:55
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı.

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı.

Komisyon; çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu Marmaris Belediye Meclisi'nde Çevre Komisyonu Kuruldu Söke Belediyesi'nden Herakleia'ya Kültür Gezisi Söke Belediyesi'nden Herakleia'ya Kültür Gezisi
Kaynak: İHA

Araştırma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement