Komisyon; çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Araştırma, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

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