Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım - Son Dakika
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Politika

Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Yavaş: Amaç CHP\'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
09.07.2025 07:19
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala katıldığı Sözcü TV yayınına katıldı.

Yavaş "Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var, ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir" ifadesini kullandı.

"ŞEREFİMİZLE, HAYSİYETİMİZLE OYNAMAYIN"

Yavaş, şunları kaydetti: "Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın. Böyle bir belediye başkanlığı yapmanın anlamı yok. Bu belediye başkanları bu kadar kolay tutuklanamaz. Hemen hemen hepsi itibar sahibi olduğu için de büyük oylarla seçilmiş insanlar. Bizim için ayakkabı kutusuyla baklava kutusu arasında hiçbir fark yoktur. Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz. Partinin yüz karasıdır. Arkasında duramayız. Bir kişi yüzünden bütün belediye başkanlarını karalamak son derece yanlış. Bugün gerçekten çok üzüldüm. Geçen hafta Zeydan Başkanla birlikte tutuklu arkadaşlarımızın hakkını savunmak için uğraşırken, bugün Zeydan Başkan maalesef tutuklandı. Son derece üzgünüm. Bir an evvel adaletin yerini bulmasını istiyorum.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMUYORUZ"

Bugün RTÜK, TRT hepsi bizim paramızla yayın yapıyor, maaşlarımızla görevlerini yapıyor. Adaletli bir şekilde herkese eşit davranmak zorunda. Bunun için devlet var. Sözcü TV'ye yapılan susturma gayesiyle yapılmıştır. Basın, Parlamento'dan, adliyelerden daha fazla denetim yapan bir kuruluştur. Bizleri denetler, yöneticileri denetler. Basını kapattığınız zaman hem ifade hürriyetini engelliyorsunuz, haber alma hakkımızı da engelliyorsunuz, biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Halkın haber alma hakkı olduğu gibi ortadan kaldırılıyor. Çok üzgünüm. Yanınızdayız. Bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım - Son Dakika

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