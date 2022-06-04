AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından "Dünya Çevre Günü" etkinliği

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açılamaya göre, Kırıkkale Belediyesi mesire alanındaki programda, partililerce çevre temizliği yapıldı.

İl Başkanı Mustafa Kaplan, AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana çevreye bütüncül bakış açısıyla yaklaştıklarını belirtti.

Şehirlerin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken bir yandan da orta ve uzun vadeli hedefleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın olmazsa olmaz gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık ve Avrupa'da 5. sıraya yükseldik."

Kaplan, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyarak, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmediklerini sözlerine ekledi.