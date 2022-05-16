Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı! - Son Dakika

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim" ifadesini kullandı. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İFADE VERECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Yıldız'ın 1 hafta sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ifade vereceği iddia edilmişti. Ancak edinilen son bilgiler olayla ilgili dengeleri bir anda değiştirdi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ GÜN YAZICIOĞLU'NUN YAKIN EKİBİNDE DEĞİLDİ

Geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan polis memuru Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu'nun yakın ekibinde yer almadığı öğrenildi. Yıldız'ın bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

KONVOY KAZALARIYLA İLGİLİ İFADESİNE BAŞVURULACAKTI

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulan Yıldız'ın, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütülüyor.