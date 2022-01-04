Üye Girişi
Yediyıldız: "Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız" - Son Dakika

Yediyıldız: "Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız"

04.01.2022 10:33
Yediyıldız: "Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız"

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da devam eden projeleri yerinde inceledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da devam eden projeleri yerinde inceledi. Milletvekili Yediyıldız, Türkiye'de ve Ordu'da yapılan tüm yatırımların, kendileri için en büyük referans olduğunu söyledi.

Milletvekili Yediyıldız, devam eden projeleri yerinde inceledi. Burada inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Yediyıldız, "İlimiz bol yağış alan ve bu sebeple heyelan riski oldukça yüksek bir konuma sahiptir. Tarım arazilerimizde genellikle ağaç formunda olan fındık bitkisinin olması heyelan riskini olabildiğince aza indirmektedir. Karadeniz'in her noktasında kullanılan ortak bir söz vardı, 'düz arazi değil ki hizmet kolay yapılsın'. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İktidarı olarak asla bu lafın arkasına saklanmadık karış karış memleketimizi dolaşık eksikleri giderme noktasında çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımızdır"

Milletvekili Yediyıldız, Ordu'nun 19 ilçesini gezerek, projeleri yerinde incelediklerini ifade ederek, "İlçelerimizi geziyor yapılan projeleri inceliyor bir an önce tamamlanması için takip ediyor, yapılması planlanan projeler için ise 'en iyi nasıl olur' diye büyük bir tempo ile vatandaşlarımızın huzurlu ve konforlu bir yaşam sürdürmeleri için gece-gündüz demeden onlar için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, istişare içinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle hep birlikte sahalarda çalışıyoruz. Ülkemizde ve ilimizde bu zamana kadar yapılan tüm yatırımlar ise bizim en büyük referansımızdır" ifadelerine yer verdi.

"Son olarak Karayolları 7. Bölge Müdürümüz ile ilimizdeki çalışma noktalarını ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde gördük" diyen Yediyıldız, konuşmalarını şöyle tamamladı: "Eksiklerimizi not alarak bir an önce tamamlanması için kolları sıvadık. Gittiğimiz her yerde kıymetli halkımızın güzel duaları ile karşılanıyor ve uğurlanıyoruz. Onlara hizmet etmek bizim görevimiz ve görevimizi en iyi şekilde yapmak için her zaman onlarlayız ve olmaya devam edeceğiz." - ORDU

Yediyıldız: Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız
Yediyıldız: Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız

YORUMLAR
500

Şenel Yediyıldız, Milletvekili, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yediyıldız: 'Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız' - Son Dakika


Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor         
10:36
Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı         
10:23
Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli         
10:17
Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde! Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!         
10:14
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:34 Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak
10:22 Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı
10:16 Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli
10:14 Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?
10:14 Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!
10:11 Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yediyıldız: "Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement