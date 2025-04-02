Yemen'de ABD Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika
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Politika

Yemen'de ABD Saldırısı: 4 Ölü

ABD ordusu Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda 4 kişiyi öldürdü, ikinci uçak gemisi gönderilecek.

02.04.2025 11:33
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ABD ordusunun Yemen'in Hudeyde iline gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderileceğini duyurdu.

ABD ordusu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde iline gece saatlerinde saldırı düzenledi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enes El-Asbahi yaptığı açıklamada, saldırıda el-Mansuriye ilçesindeki bir yönetim binasının hedef alındığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti. Husilere ait al-Masirah TV, daha sonra ölü sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Yerel medya, kuzeybatıdaki Hacca ve kuzeydeki Saada'ya saldırı düzenlendiğini belirtti.

Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderileceği duyuruldu. "USS Carl Vinson" uçak gemisinin Orta Doğu'daki "USS Harry S Truman'a" katılacağı ve ABD'nin bölgeye ayrıca ek askeri uçaklar da konuşlandıracağı belirtildi.

Saldırılarda 60'tan fazla kişi öldü

ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere saldırılara devam edeceğini belirten Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı. Saldırıların başlamasından bu yana Yemen'de 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi. - EL HUDEYDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yemen'de ABD Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika

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