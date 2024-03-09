Yemen\'deki Husiler ABD gemilerine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki ABD gemilerine deniz füzeleri ve 37 insansız hava aracı (İHA) ile geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 15 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin ABD'ye ait bölgedeki gemilere 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Sözcü Saree, ilk saldırıda Aden Körfezi'ndeki ABD yük gemisi Propel Fortune'un deniz füzeleriyle hedef alındığını, ikinci saldırıda ise 37 insansız hava aracıyla (İHA) Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD'ye ait savaş gemilerinin hedef alındığını belirtti. Saree, iki saldırının başarıyla amacına ulaştığını iddia ederek, "Yemen, saldırılar duruncaya ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik abluka kaldırılıncaya kadar Kızıldeniz'deki ve bölgedeki askeri operasyonlarını sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
"15 İHA düşürüldü"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) Husilerin geniş çaplı saldırısına yönelik yapılan açıklamada ise, "İran destekli Husiler, Yemen saatiyle 04.00 ile 06.30 arasında Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne geniş çaplı İHA saldırısı gerçekleştirdi. CENTCOM ve koalisyon güçleri, İHA'ları tespit etti ve bunların bölgedeki ticari gemiler, ABD Donanması ve koalisyon gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. ABD donanmasına ait gemiler ve uçaklar ile çok sayıda koalisyon donanması gemisi ve uçağı 15 İHA'yı düşürdü. Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SANA
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