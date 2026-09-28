Yemen hükümetinin meclisi, Husilerle mücadele için genel seferberliği onayladı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin meclisi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin İran destekli Husilerle mücadeleye yönelik yaptığı umumi seferberlik çağrısını onayladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin meclisi, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin geçtiğimiz cuma günü yaptığı genel seferberlik çağrısını kabul etti. Yemen basınında yer alan haberlere göre, meclis kararında seferberliğin anayasa, yetki devrine ilişkin karar ve ilgili yasalar doğrultusunda uygulanması öngörülüyor.

El-Alimi, yaptığı açıklamada "güvenli dönüş" ve "genel seferberlik" planlarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu seferberliğin yalnızca cephedeki asker sayısını artırmaya yönelik olmadığını belirten El-Alimi, bunun insan gücü, maddi imkanlar ve toplumsal desteğin kapsamlı biçimde seferber edilmesini amaçladığını vurguladı. El-Alimi ayrıca, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan gençleri Silahlı Kuvvetlere katılmaya çağırdı. El-Alimi, hedeflerinin devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve başkent Sana da dahil olmak üzere ülkenin tamamında Yemen'in egemenliğini yeniden sağlamak olduğunu söyledi.

Yemenli lider, seferberliğin yanı sıra, Husi hareketinden ayrılarak silah bırakan kişiler için genel af çıkarılmasını da teklif etti. El-Alimi ayrıca, ordudan ayrılarak Husilere katılan askerlerin geri dönmeleri halinde rütbelerinin ve maaşlarının korunacağını belirtti.