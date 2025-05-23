Yeni Anayasa Çalıştayları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yeni Anayasa Çalıştayları Devam Ediyor

23.05.2025 21:58
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Yazıcı, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sorun olmadığını vurgulayarak, yeni anayasa çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Anayasanın İlk dört maddesiyle ilgili herhalde bir sorunumuz olmadığının altını çizmek istiyorum"

"Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Tekel bir haktır ama millet bu hakkını bugüne kadar kullanamamış. İnşallah millet bu hakkını kullanmak suretiyle bir anayasa inşa eder."

ANKARA -, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasanın İlk dört maddesiyle ilgili herhalde bir sorunumuz olmadığının altını çizmek istiyorum" dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca 'Yeni Anayasa'da Yol Haritası' başlığı altında düzenlenen çalıştayların dördüncüsü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bugün parti merkezinde gerçekleştirecek. Çalıştaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yazıcı, " AK Parti'nin, Türk siyasi hayatında var olduğu günden bu yana gündeminde yer alan konulardan bir tanesi yeni bir anayasa. Baştan sona yeni bir anayasa. Bunu ifade ederken tabii ki anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herhalde bir sorunumuz olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Her siyasi partinin yeni anayasa vaadinin olduğunu belirten Yazıcı, "Genelde Türkiye'de bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, barolar, barolar birliği, sendikaların da bir anayasa yapımı konusunda çalışmaları var. Her kuruluşun, her siyasi partinin programında yeni anayasa vaadi var. Ülke yönetimine talip olan yapısal kurumların anayasayı gündem yaptıklarının altını çizmek istiyorum. Bu hedefimizi gerçekleştirme amacıyla çalışmalar yapmış bulunuyoruz. En önemli çalışmalardan bir tanesini 2007 yılında gerçekleştirdik. Daha sonraki yıllarda da periyodik olarak devam etti. Covid sürecinde de bir taslak çalışmamız oldu. Onu da geniş bir şekilde müzakere ettik. Şimdi de bu çalışmalarımızı 2024 yılının Ekim ayından itibaren çalıştaylar yapmak suretiyle genel merkezimizde sürdürüyoruz. Bu çerçevede yürütmekte olduğumuz çalışmaların dördüncüsünü yapacağız" şeklinde konuştu.

Yazıcı, 9 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen birinci çalıştayda, farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile 'Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor' ve 'Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı' sorularına cevap arandığını belirtti. Yazıcı, 28 Kasım 2024 tarihli ikinci çalıştayı hatırlatarak, Türkiye'nin en geniş tabana sahip meslek örgütleri ve konfederasyonlarının başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile 'Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir' ve 'Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır' sorularına cevap arandığını ve 24 Ocak 2025 tarihli üçüncü çalıştayda ise alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile 'Temel hak ve özgürlükler anayasada hangi çerçevede yer almalı' sorusunun ele alındığını bildirdi.

Dördüncü çalıştayın konusuna değinen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"'Tasarladığımız anayasada yasama yürütme organlarının şekillenmesi nasıl olması lazım?', 'Bunların görevi için düşünceler nelerdir?', 'Bu temel iki organın birbirleriyle olan ilişkileri, birbirini denge denetleme mekanizmaları nasıl gerçekleşmeli?' Dördüncü bir soru da '7 yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'de uygulanmakta olan başkanlık modeline ilişkin görüş ve önerileriniz neler?' 12-15 arasında akademisyen davetli bulunuyor. Bundan sonra birkaç çalıştay daha yapmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'de 'Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını bu çalıştaylarımızla birlikte oluşacak birikimleri de esas almak suretiyle parlamentoda bir anayasa yapmanın gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek inşallah gerçekleştireceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını bu Meclis inşallah inşa eder diye düşünüyoruz. Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Tekel bir haktır ama millet bu hakkını bugüne kadar kullanamamış. İnşallah millet bu hakkını kullanmak suretiyle bir anayasa inşa eder. Yoksa, 'Biz anayasa yaptık. Buyurun, gelin, oy verin' demekle bir anayasa gerçekleştiremeyiz. Bunun farkındayız. İnşallah bu ortaklık, bu paydaşlıkta gerçekleştirilir."

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uzman akademisyenlerden görüş ve kanaatlerin alınacağını belirten Yazıcı, "Anayasalar dogma, vazgeçilmez, dokunulmaz değil. İhtiyaca göre, zamanın şartlarına göre, uygulamada gözlemlenen durumların dikkate alınması suretiyle revize eder, rasyonaliteyi düzeltirsiniz. Anayasa yapmak konusunda böyle bir rasyonaliteye sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayati Yazıcı, Sivil Toplum, Politika, AK Parti, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Anayasa Çalıştayları Devam Ediyor - Son Dakika

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