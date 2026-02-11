Yeni Bakanların Yemini Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yeni Bakanların Yemini Tartışmalara Yol Açtı

Yeni Bakanların Yemini Tartışmalara Yol Açtı
11.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemin töreninde CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşanırken, yeni bakanlar yemin etti.

ADALET Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çitfçi, TBMM Genel Kurulu'nda, yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemelerini içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti. Yemin öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in bakanlık görevine atanması anayasaya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasa ve İç Tüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların milletin huzurunda yemin etmesi gerekir. Bize bu yetkiyi milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy aldık. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi anayasadan, milletin verdiği helal oylardan alıyoruz" diye konuştu.

'USUL TARTIŞMASI AÇMANIZI TALEP EDİYORUM'

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okudu ve yemin töreni işleminin aykırı olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söz alan CHP'li Emir, "Anayasa uyarınca hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.

FİZİKİ ARBEDE YAŞANDI

AK Parti'li Gül, usul tartışmasının açılamayacağını ifade etti ve yemin törenine geçilmesini talep etti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ da tutumunun yanlış olmadığını belirtti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri kürsüye doğru hareket etti. AK Parti grubu da kürsüye yönelince milletvekilleri karşı karşıya geldi. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'ten yemin etmesini isterken milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar eşliğinde arbede yaşandı. Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yumruk yumruğa kavga etti. Bunun üzerine Meclis Başkan Vekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

BAKANLAR YEMİN ETTİ

Ara boyunca AK Parti'li milletvekilleri kürsüden ayrılmadı. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'i tekrar yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bakan Gürlek, AK Parti milletvekillerinin çevresinde toplandığı kürsüde yemin etti. Bu sırada CHP milletvekilleri anayasa kitapçığı fırlattı. Bakan Gürlek yeminini tamamladı. Daha sonra Bakan Çiftçi, yine AK Parti'li milletvekillerinin arasında yemin etti. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, İçişleri Bakanı, Akın Gürlek, AK Parti, Politika, Olaylar, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Bakanların Yemini Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:51:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeni Bakanların Yemini Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.