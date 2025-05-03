Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı - Son Dakika
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Politika

Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Cumhur İttifakı'yla köprüleri atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni bir ittifakın sinyalini verdi. Erbakan, meclis seçimlerinde ittifak yapabileceklerini belirtti ve Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni saydı.

03.05.2025 14:29
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekonomiden siyasete kadar pek çok konuda açıklama yapan Erbakan, yeni bir ittifakın fitilini ateşledi. Meclis seçiminde ittifak yapabileceklerini belirten Erbakan, Gelecek Partis, İYİ Parti olabilir ve Saadet Partisi'ni saydı.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA TEKRAR MÜMKÜN DEĞİL"

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu ve AK Parti'nin içinde üzgün ve kızgın kesimle bir görüşme olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erbakan, "Tabii bize gelmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim ve yeniden refah partimizin de bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyelinin yüksek olduğunu da ifade etmek isterim çünkü yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir gerçekten de üye sayısı bakımından da oy oranı bakımından da bu ortadadır ve Türkiye'nin 3 büyük partisi haline gelmiştir. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir partidir. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman vardır. Tabii diğer taraftan biz cumhurbaşkanlığına adaylığımızı ifade ettik, ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'yla tekrardan artık mümkün olmadığını da net bir şekilde ifade ediyoruz ve baraj probleminizin olmadığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR İTTİFAKIN İÇİNDE OLABİLİRİZ"

Açıklamasında yeni ittifak olabileceğinin sinyalini veren Erbakan, "Çünkü biz 520 binle ile yüzde 7 oy oranına ulaştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarı bir seviyede olduğumuzu ve baraj problemimiz olmadığını da düşünüyoruz. Tabii buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek bir sinerji oluşmasına vesile olmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz. Bunun içerisinde de tabii Gelecek Partisi olabilir, İYİ Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir bu partilerle bir ittifak içerisinde olma ihtimalimiz olabilir ama bununla herhangi bir görüşme şu ana kadar olmadı. Sadece sorunu üzerine bir cevap olarak ifade ediyorum ama bu olmasa da biz kendimiz de barajı aşma ile ilgili probleminiz olmadığını ifade ediyorum." dedi.

Gelecek Partisi, Fatih Erbakan, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Abdullah Gur:
    babasının malını bölmeyi beceremeyip mahkeme ye düşen ülke yönetimi ne talip vay halimize 154 57 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    iyi olur 4 gözle bekliyorduk.adınıda msp ( milli sol parti) koyun yakışır?? 136 59 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ACABA BELKİ VE BU DAHA İYİ OLURMUKİ DİYE TEREDDÜT EDEREK VERDİĞM OYA YAZIK OLDU TERDDÜT ETMEMDE İSE HAKLIYMIŞIM 93 18 Yanıtla
  • mert çelik:
    yıne akp ıle bırlesıp kurtarır cıkarına bakar bu 47 40 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Bende parti kuruyorum traş partisi banada bir kontenjan lütfen. 59 9 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    belliydi zaten ağızlar aynı söylemler hareketler aynı. size deyil oy vermek her yerde yaptıklarınızı anlatacağım oy vermemeleri için uğraşacağım 49 18 Yanıtla
  • Yabanci:
    Lütfen büyük konuşma. Seçim başladığında verdiğin sözden caymayacağına dair bir garantin var mı? Üstelik belediye başkanların ve milletvekillerin partinden istifa ediyor. Kaldı ki, gelecek seçimde alacağın oy oranı en fazla %3-4 olur; daha fazlası mümkün değil. Çünkü halkın gözünde zaten itibarını kaybettin. Senin ve ittifak kurduğun partilerin kapanması halkın yararına olur. 42 16 Yanıtla
  • tuncay8891:
    kime yamanacani sasirdi 42 11 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Hic ittifak yapmasalar daha çok oy alirlar 46 7 Yanıtla
  • Khamet:
    Bundan da bir cacık olmaz 35 10 Yanıtla
  • 1Belinay:
    hocanın mirasını bölüşemedin mahkemelik oldun sana ülkeyi nasıl teslim edelim 27 13 Yanıtla
  • Babakartal:
    Bizi ancak doğu pirinç ek kurtarır :) 14 25 Yanıtla
  • Züliş Züliş:
    Karekter sıfır ittifak ettiğin kişilere bak 22 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    tutuncek dal ariyor 21 7 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Rahmetli Erbakan yaşasaydı ip'e selam dahi vermezdi. İpe un sermeye devam et bakalım. Muhalefetin oyları her geçen gün pamuk şekeri gibi eriyor. 17 10 Yanıtla
  • 541133:
    ittifak yapsan ne olur bir artı bir yine bir olur sen Babanın itibarını yerlerde surundurdun bir cacık olmaz 20 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu herif düz yolda bile yürümesini beceremiyor ! 10 3 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Allah bu ve bunun gibi insanlık nasipini almamış insanlar dan ülkemizi milletimizi korusun bunlar kim ülke yönetmek kim 10 3 Yanıtla
  • Hayalim:
    güç birliği partisi ni es geçmeyin 73 il 535 ilçe 42 ülkede temsilcileri var 2 8 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    Babana tekme atanlarla ittifak kurdun. Sonra aynı tekmeyi sen yedin. Kim sana neden güvensin 7 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    YAĞMASAN DA GÜRLE FATİH YÜREK 5 2 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    söz verdim atacam diye ittifak yaparsan oy yok fatih bey 4 2 Yanıtla
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