Bozdağ'dan görevi devralan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa sinyali

Eski Kabine'nin en çok konuşulan ismiydi! Süleyman Soylu böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Çankaya Köşkü'nde yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni yapıldı.

GÖREVİ BOZDAĞ'DAN DEVRALDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Tunç, "Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" sözleriyle yeni anayasa mesajı verdi.

"HUKUK DEVLETİNİN TAHKİMİ YOLUNDA ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATTIK"

Bakan Tunç sözlerine şöyle devam etti; "Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı, adaletin temelinde de insan vardı. Hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformlara imza attık. Sessiz devrim denilebilecek işlere imza attık. Çok önemli mevzuat değişikliklerini milletimiz için hayata geçirdik. Önemli Anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır."

BOZDAĞ: YAPTIKLARIMIZ ORTADADIR

Görevi teslim eden Bozdağ ise "Yaptıklarımız kayıttadır, ortadadır. Milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bugün görevi gönül rahatlığıyla Yılmaz Tunç kardeşime emanet ediyorum. Meclisimizde ortaya koyduğu başarıyla, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, hizmetlerle zaten adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar biz bakan-bakan yardımcısı ilişkisi ile çalıştık. Bakanlıkta olup bitenlere vakıftır. Politikaları etkin şekilde uygulayacaktır" açıklamasında bulundu.