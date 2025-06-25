Mülki idare amirleri kararnamesiyle Midyat'a atanan yeni Kaymakam Mehmet Kaya, görevine başladı.
İlçeye gelen Kaymakam Kaya, Midyat Hükümet Konağı bahçesinde çiçeklerle karşılandı. Karşılama programında Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Kaymakamlık Özel Kalem Müdürü İsa Kurnaz ve kurum amiri hazır bulundu.
Görevine başlayan Kaya, ilk olarak kurum müdürleriyle tanışarak yeni dönemin başlangıcını yaptı. - MARDİN
Son Dakika › Politika › Yeni Kaymakam Mehmet Kaya, Midyat'ta Görevine Başladı - Son Dakika
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