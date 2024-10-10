Yeni Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri Seçildi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Tamer Aksoy, Bayram Arslan ve Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda CHP Grubu'na düşen bir üyelik için Tamer Aksoy ve Dilek Geyve, DEM Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Bayram Arslan ve Deniz İdeli, MHP Grubu'na düşen bir üyelik için Muhammed Serdar Cafoğlu ve Ömer Çakmak aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucunda Tamer Aksoy, Bayram Arslan ve Muhammed Serdar Cafoğlu üye seçildi.