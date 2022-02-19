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Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı - Son Dakika

Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı

19.02.2022 10:35
Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında alınan karar ile Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nda yeni bir şube müdürlüğü kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında alınan karar ile Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nda yeni bir şube müdürlüğü kuruldu. Yeni Şube Müdürlüğüne basın camiasının tecrübeli ismi Hüseyin Akay atandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısında oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Medya ve İletişim Şube Müdürü ise 17 yıldır basın camiasının deneyimli ismi Hüseyin Akay oldu.

Akay'ın tebliğ edilen yeni görevine başladığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Akay, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı - Son Dakika


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